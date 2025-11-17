circle x black
Fedez accusa: "Luis Sal ci ha denunciati per plagio". E lui risponde

Nel mirino dello youtuber 'Pulp Podcast', troppo simile secondo lui a 'Muschio Selvaggio'

Fedez e Luis Sal - Ipa/Fotogramma
17 novembre 2025 | 12.37
Redazione Adnkronos
Fedez attacca, Luis Sal risponde. Non accennano a placarsi le polemiche tra il rapper e lo youtuber, ancora al centro di una disputa che atttraversa in social ma sfocierà, di nuovo, in tribunale. Al centro della discussione i podcast 'Muschio Selvaggio', fondato proprio da Fedez e Luis Sal, e 'Pulp Podcast', condotto dallo stesso Fedez dopo l'addio e Mr Marra. L'accusa di Luis Sal verso l'ex socio è quella di aver creato un format troppo simile a quello di Muschio Selvaggio, e a riportare il tutto sono stati proprio i due conduttori di Pulp Podcast.

L'accusa di Fedez

"Il buon Luis Sal, insieme al suo entourage, ci ha denunciato, sostenendo che 'Pulp Podcast' sia un plagio di 'Muschio Selvaggio'", ha raccontato Fedez in un video pubblicato sulla pagina Instagram del podcast, "vorrebbero ricevere i denari che abbiamo guadagnato facendo questo podcast. Oggettivamente è folle la richiesta da parte di Luis".

Poi Fedez si è rivolto direttamente allo youtuber: "Se tu non eri quello interessato al denaro, perché adesso devi cagare il c***o a casa nostra e chiederci soldi di cose che stiamo facendo noi e di cui tu non hai il minimo merito. Anzi hai solo il merito di averci fatto iniziare da zero da una salita dieci volte più ripida di quella che doveva essere, di questo io ti ringrazio perché caratterialmente mi ha forgiato questa cosa".

"Credo Luis che tu debba fare pace con il rapporto che hai col denaro, sei solito a fare queste cause per cercare di racimolare dei denari. Non l’hai fatto solo con me, l'hai fatto anche con persone che incredibilmente, senza senso di vergogna e dignità, poi fingono pure di essere tuoi amici in pubblico, non funziona così con noi. Dovresti saperlo", ha concluso il rapper.

La replica di Luis Sal

A stretto giro è arrivata la replica di Luis Sal: "Pulp ha risposto alla sua stessa causa, a cui noi avevamo risposto in vari punti. Loro hanno preso due o tre punti e ci hanno fatto un video perché sanno che le persone si fermano alla copertina e non approfondiscono", ha spiegato in una live, "Io quando ho preso Muschio l'ho preso per il valore che aveva prima, aldilà del potenziale che può avere in futuro. Lui mi ha offerto una cifra a cui io ho detto no e allora mi sono ripreso Muschio, che mi è stato affidato da un giudice".

