Fedez, 'Telepaticamente' è il nuovo singolo: quando esce e significato

Il nuovo progetto musicale del rapper di Rozzano

Fedez - fotogramma/ipa
29 ottobre 2025 | 15.06
Redazione Adnkronos
Si chiama 'Telepaticamente', il nuovo singolo di Fedez, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio per Warner Music Italy dal 31 ottobre. Un brano che segna il cuore di un progetto narrativo più ampio, iniziato con l’uscita di 'Temet Nosce' su YouTube, proseguito con il libro 'L’acqua è più profonda di come sembra da sopra' e anticipato dalla campagna teaser che ha illuminato Milano negli ultimi giorni.

Lo scorso lunedì 27 ottobre, a Milano, sui ledwall della città è apparso un video 'misterioso', in bianco e nero, che ritrae proprio il rapper di Rozzano. Un video inteso che lo ritrae in piedi con lo sguardo rivolto verso l'alto. In pochi secondi dalla sua maglia si sprigiona un’esplosione di filamenti attraversati da uno stormo di rondini che lo sollevano, fino a lasciarlo sospeso in aria. Un’apparizione arrivata senza preavviso e che ha anticipato qualcosa di più grande. Poche ore dopo, il rapper aveva condiviso su TikTok un video e una piccola anticipazione del nuovo brano: "Non stare ad ascoltare la rabbia tanto non ha importanza", aveva scritto a corredo.

Telepaticamente, il significato

Con una scrittura matura e diretta Fedez, su una produzione firmata da Merk & Kremont, si muove con lucidità tra vulnerabilità e consapevolezza, raccontando la tensione costante tra individuo e personaggio, tra amore e conflitto, tra verità e rappresentazione. “Penseranno che sia stato finto, sparano all’artista, muore la persona” un verso che introduce il cuore del brano, la distanza dolorosa tra immagine pubblica e identità privata.

Il ritornello "Te-le-pa-ti-ca-men-te è come rifare l’amore con te” trasforma quella distanza in una connessione invisibile, un legame che sopravvive alle parole e al tempo. E in mezzo al testo, una frase chiave diventa ponte tra musica e scrittura: “L’acqua è sempre più profonda di come sembra da sopra.” Non solo un verso, ma un richiamo diretto al titolo del libro uscito pochi giorni fa. La stessa immagine attraversa tutto il progetto: l’acqua come simbolo della profondità nascosta, della parte sommersa dell’anima, quella che spesso resta invisibile dietro la superficie di una vita pubblica.

'Telepaticamente' non è semplicemente un singolo: è il punto di incontro tra tre forme d’espressione: la scrittura, l’immagine e la musica. Tre linguaggi che Fedez usa per raccontare la sua verità da prospettive diverse: il libro come immersione nel pensiero e nella parola, l’immagine come gesto visivo che restituisce la sospensione, la canzone come emozione immediata, dove la voce diventa strumento di verità.

