Fedez, nuova musica? Il video misterioso tra le vie di Milano e spoiler sui social

Si tratta del nuovo progetto musicale del rapper di Rozzano?

27 ottobre 2025 | 17.09
Redazione Adnkronos
Fedez starebbe lavorando a un nuovo progetto musicale. Oggi, lunedì 27 ottobre, a Milano, sui ledwall della città è apparso un video 'misterioso', in bianco e nero, che ritrae proprio il rapper di Rozzano.

Un video inteso che lo ritrae in piedi con lo sguardo rivolto verso l'alto. In pochi secondi dalla sua maglia si sprigiona un’esplosione di filamenti attraversati da uno stormo di rondini che lo sollevano, fino a lasciarlo sospeso in aria. Al momento però tutto tace, Fedez ha lasciato parlare questa immagine ambigua e potente allo stesso tempo.

@fedez

Non stare ad ascoltare la rabbia tanto non ha importanza

♬ Fedez - Spoiler - Fedez

Un’apparizione che arriva senza preavviso e che sembra anticipare qualcosa di più grande. Poche ore dopo, il rapper ha condiviso su TikTok un video e una piccola anticipazione di quello che sembra essere un nuovo brano: "Non stare ad ascoltare la rabbia tanto non ha importanza", ha scritto a corredo. Per i fan è chiaro, Fedez è tornato 'in cantiere' ed è in arrivo nuova musica.

