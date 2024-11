Fedez è pronto a partire con un nuovo progetto. Non sono ancora stati svelati i dettagli, ma dopo la fine della collaborazione con Luis Sal, il rapper tornerà con un nuovo podcast. Lo ha annunciato sulle Instagram stories, accanto a lui Mr. Marra che lo aveva affiancato negli ultimi mesi proprio a Muschio Selvaggio.

In arrivo un nuovo podcast

Dopo settimane di silenzio social seguito al caso Ultras, Fedez è partito verso gli Stati Uniti per trascorrere Halloween a New York. Tornato dall'esperienza oltreoceano, l'ex marito di Chiara Ferragni ha condiviso sul profilo Instagram il suo nuovo progetto: si tratta di un podcast tutto nuovo. Non sarà da solo, accanto a lui ci sarà Mr. Marra, con il quale aveva iniziato una collaborazione poco prima del distacco da Muschio Selvaggio, avvenuto a causa di alcune divergenze professionali con lo youtuber Luis Sal.

Fedez ha mostrato i dettagli del nuovo studio: ha spoilerato il logo senza, tuttavia, svelarne il nome e ha mostrato sui social alcuni oggetti presenti tra cui una piccola cornice che al suo interno contiene una foto di Marco Travaglio quando fu ospite nel suo vecchio podcast, Muschio Selvaggio. "Non mi piace fare processi agli assenti", ha scritto Fedez a corredo dello scatto che ritrae il giornalista.

Una frecciata da parte del rapper? Magari in riferimento al duro scontro avvenuto proprio in una vecchia puntata del podcast in cui Travaglio aveva preso le difese di Selvaggia Lucarelli. Il riferimento di Fedez è alle parole utilizzate dallo stesso Marco Travaglio che nella puntata di Muschio Selvaggio attaccò Chiara Ferragni, ex moglie di Fedez: "È la tua fissazione - riferendosi alla blogger - perché ha trasformato la tua compagna in Wanna Marchi".

ll titolo del podcast al momento è top secret e così anche i contenuti che verranno trattati nel nuovo format. Ai fan non resta che aspettare, ma le aspettative sono già molto alte.