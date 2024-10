Fedez è tornato sui social. Il rapper aveva scelto la via del silenzio, non pubblicando nulla sui suoi profili social per settimane. L'ultimo post risaliva al 29 settembre. Oggi, 21 ottobre, dopo quasi quattro settimane l'ex marito di Chiara Ferragni è tornato per pubblicare una storia. Nessun video parlato, solo poche parole scritte.

Fedez, il post sui social

Quasi un mese di silenzio. Fedez ha addirittura 'festeggiato' il compleanno lo scorso 15 ottobre senza aver pubblicato nulla a riguardo. Un atteggiamento totalmente opposto rispetto agli anni precedenti, quando festeggiava insieme all'ex moglie Chiara Ferragni e ai due figli Leone e Vittoria. Quest'anno invece il silenzio. Ma oggi, 21 ottobre, il rapper è tornato pubblicando una foto tra le storie di Instagram. Di cosa si tratta?

Fedez, al secolo Federico Leonardo Lucia, ha festeggiato il successo della hit estiva realizzata con l'amico e rapper Emis Killa: "Sexy shop doppio platino", scrive a corredo della foto promozionale del brano che ha dominato le classifiche musicali della scorsa estate.

Sono finiti i tempi in cui Fedez pubblica innumerevoli foto e video della sua quotidianità, ora i fan non sono più al corrente di nulla. E il motivo del silenzio potrebbe essere collegato alla scelta di non esporsi troppo a bufere mediatiche dopo quanto accaduto lo scorso 30 settembre, il giorno del maxi blitz della polizia che ha portato all'arresto di 19 personaggi appartenenti ai vertici delle curve di Inter e Milan.

Tra i destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare figurano tra gli altri, Christian Rosiello, il bodyguard di Fedez e Islam Hagag, conosciuto come 'Alex Cologno', anche lui amico del rapper. Fedez, tuttavia, è estraneo ai fatti: non è indagato, ma il suo nome - da quando è scoppiato lo scandalo - è sempre presente tra le pagine dei giornali. Se è stato questo il motivo per cui Fedez è rimasto in silenzio per tutto questo tempo non è dato sapere, ma il suo ritorno farà sicuramente piacere ai fan, preoccupati di non avere più notizie del rapper da settimane.