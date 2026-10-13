Festa del Cinema di Roma, la gag di Fanelli e Genovese: "Tre film sulla coppia e ancora non abbiamo una risposta"

L'ironia di Emanuela Fanelli ha conquistato il red carpet inaugurale della 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Ad aprirla il film 'Il rumore delle cose nuove', dove l'attrice recita diretta da Paolo Genovese. I due sono stati protagonisti di una gag davanti ai cronisti sul tappeto rosso. "Si può conoscere davvero un altro essere umano?", ha chiesto Fanelli a Genovese. E il regista ha subito risposto con un secco "No". Da qui l'affondo dell'attrice: "Ci hai fatto 3 film su questa domanda. Ci siamo risposti? No".