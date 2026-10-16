Festa di Roma, è la notte di Jovanotti: lui balla e il red carpet impazzisce - Video

E' la Jovanotti Night oggi alla Festa del Cinema di Roma. L'artista romano ha letteralmente acceso il red carpet della kermesse capitolina: in giacca e camicia bianca e pantaloni neri, è sceso dalla macchina accolto dai flash dei fotografi e dall'abbraccio di centinaia di fan, con i quali si è intrattenuto a lungo tra selfie e autografi. In quella che sinora è la notte più effervescente della 21ma edizione della Festa, Lorenzo ha regalato un momento di grande spettacolo arrivando davanti ai fotografi e mettendosi a ballare le sue stesse canzoni in sottofondo.