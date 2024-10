Festa Roma, Hollywood torna nella Capitale con Sam Clafin e Jeremy Irons - Video

Le 'stelle' di Hollywood tornano a calcare il red carpet della Festa del Cinema di Roma. Dopo il tappeto di 'The Return' con Juliette Binoche e Ralph Fiennes, fan - di tutte le età - in delirio per Sam Clafin e Jeremy Irons, protagonisti della serie evento Rai 'Il conte di Montecristo', tratta dal romanzo di Alexandre Dumas e diretta dal regista danese Bille August. Clafin, nel ruolo del protagonista Edmond Dantès, ha sfilato con un completo grigio scuro con una camicia color cachi, mentre l'attore premio Oscar Irons, nel ruolo dell'Abate Faria, con un completo dai toni del blu scuro e una pashmina multicolor.

Il cast include anche gli italiani Michele Riondino, Lino Guanciale - assente sul red carpet - Gabriella Pession e Nicolas Maupas.