Juliette Binoche presiederà la giuria della 78esima edizione del Festival di Cannes che si terrà dal 13 al 24 maggio. L'attrice con una carriera costellata da circa 70 film, presiederà la giuria del Festival che si terrà dal 13 al 24 maggio. Il suo primo ruolo importante, in 'Rendez-vous' di André Téchiné, fu presentato proprio a Cannes nel 1985.

"Non vedo l'ora di condividere questa esperienza di vita con i membri della giuria e il pubblico. Nel 1985, salivo gli stessi gradini per la prima volta con l'entusiasmo e l'incertezza di una giovane attrice; non avrei mai immaginato di tornare 40 anni dopo nel ruolo onorario di presidente della giuria. Apprezzo il privilegio, la responsabilità e l'assoluto bisogno di umiltà", ha detto Binoche.

Juliette Binoche succederà alla regista americana Greta Gerwig, segnando la seconda volta nella storia del Festival in cui la presidenza passa da una donna a un'altra. Il precedente risale al 1965 quando Olivia de Havilland passò il testimone all'icona del cinema italiano Sophia Loren.