Spike Lee a Cannes: "Valori americani? Con il presidente che abbiamo è difficile"

"Non so quanto si possa parlare di valori americani considerando chi è il presidente". Spike Lee lancia una frecciatina a Donald Trump al 78esimo Festival di Cannes, rispondendo alla domanda su quanto i social media abbiano messo a repentaglio la morale in America. Sulla proposta del 'tycoon' di imporre dazi al 100% sui film distribuiti negli Usa e prodotti all'estero "non ho una risposta e non so come funzionerà. Quello che so è che l'industria è in difficoltà, molte persone non stanno lavorando", dichiara il regista, sbarcato sulla Croisette per presentare 'Highest 2 Lowest' (prodotto da Apple e A24), remake in lingua inglese del noir giapponese 'Anatomia di un rapimento' del 1963 di Akira Kurosawa. Nel cast i protagonisti Denzel Washington e A$AP Rocky, assenti in conferenza, Ilfenesh Hadera e Jeffrey Wright. Nel film c'è anche un pezzettino d'Italia. Come aveva anticipato l'Adnkronos qualche settimana fa, i titoli di coda sono accompagnati da una cover del brano 'Prisencolinensinainciusol' di Adriano Celentano, motivo per cui Lee era atterrato a Milano a marzo per incontrare 'il ragazzo della via Gluck'.