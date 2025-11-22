circle x black
Ballando, Fialdini punta il recupero dagli infortuni: "Fisio anche in camerino"

Continua il recupero dagli infortuni per la conduttrice televisiva

Fialdini, Carlucci, Pernice - fotogramma/ipa
Fialdini, Carlucci, Pernice - fotogramma/ipa
22 novembre 2025 | 20.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Francesca Fialdini recupera dagli infortuni? Questa è la domanda che sta animando la nuova edizione di Ballando con le stelle. La conduttrice televisiva ha condiviso un aggiornamento sulle sue condizioni fisiche dopo gli infortuni delle scorse settimane. La concorrente, in gara con Giovanni Pernice a Ballando con le stelle, è stata costretta a fermarsi temporaneamente a causa degli infortuni riportati al piede e alle costole.

Non è sicuro quando tornerà nuovamente in pista, ma per la coppia Fialdini-Pernice rimane aperta la possibilità del ripescaggio. In puntata la conduttrice Rai aveva spiegato di essersi fratturata tre costole: "La frattura è scomposta. Non abbiamo altra scelta che fermarci. Dobbiamo aspettare che si formi callo osseo, il medico non mi ha raccomandato altro".

La conduttrice continua la strada verso il recupero con allenamenti specifici volti a superare le fratture scomposte alle costole e sui social ha mostrato i progressi: "Fisio anche in camerino. Stasera gli altri scenderanno in pista...", ha scritto la conduttrice con un pizzico di rammarico. "In bocca al lupo ragazzi", ha concluso.

