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Filippo Bisciglia a Verissimo: "Quando è finita con Pamela Camassa è stato difficile restare solo"

Il conduttore di Temptation Island si apre parlando della fine della lunga relazione con Pamela Camassa

Filippo Bisciglia a Verissimo:
04 ottobre 2026 | 17.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Con Pamela eravamo diventati fratello e sorella, due amici. Quando è finita, è stato difficile ritrovarmi da solo". Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island, si confessa a Verissimo. Il conduttore, ospite di Silvia Toffanin oggi 4 ottobre 2026, si apre parlando della fine della lunga relazione con Pamela Camassa. "Dopo 17 anni, uno dei due doveva prendere questa decisione. Pamela mi ha detto 'un giorno mi ringrazierai per questo passo'. E aveva ragione. Ora vedo che sta bene con un'altra persona, viaggia. E io sono felicissimo, perché le vorrò sempre bene. Pamela è speciale, come potrei parlar male di lei?", dice il 49enne visibilmente commosso.

La rottura non è stata un fulmine a ciel sereno. "Parlavamo" della fine del rapporto. "La storia si trascinava da un po', l'amore c'era ma mancava forse l'attrazione. Non è stato difficile accettare la scelta di Pamela, è stato difficile ritrovarmi da solo. Io non uscivo di casa senza chiedere a lei se le scarpe e i pantaloni andassero bene...", racconta. "Per un periodo non sono più uscito di casa, rimanevo sul divano. Poi sono ripartito e ora grazie ad una persona speciale ho capito che posso ancora vivere con le farfalle nello stomaco. Il mio cuore è pronto per battere ancora forte. C'è una persona? C'era, speriamo ne arrivi un'altra. Io sono pronto ora", aggiunge. Nel futuro ci può essere anche un figlio? "Prima sì, ora boh... Bisogna vedere se l'altra persona vorrà..."

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