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Filippo Giardina lancia una raccolta fondi per il suo primo film: "È stato rifiutato dalle distribuzioni"

Lo stand-up comedian: "Se Zalone può incassare milioni con un film scorretto, perché non io?"

Filippo Giardina lancia una raccolta fondi per il suo primo film:
03 luglio 2026 | 11.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"L'ultima volta che ho chiesto dei soldi alle persone, avevo 20 anni e vendevo tequila boom boom al Chattanooga Saloon, vestito con una camicia da idiota con le frange. Oggi ve li chiedo per portare al cinema un film scriteriato". Così lo stand-up comedian Filippo Giardina lancia sui social l'avvio della raccolta fondi per sostenere il suo primo film. Si intitola 'Strudel': "L'ho scritto come uno dei miei monologhi" e quindi "eccessivo, iconoclasta e scorretto", scrive Giardina, anche produttore e regista della pellicola. 'Strudel' "parte da una storia vera, la mia. E' un film satirico a metà tra Giovannona Coscialunga e una puntata di Black Mirror che mischia tutti i generi possibili e immaginabili: una parte film, una parte documentario, una parte finto documentario, un reportage televisivo, un sacco di web, tutto nello stesso film. Un esperimento senza precedenti nel cinema italiano".

Il film "esiste già, è stato scritto, girato interamente, montato e pronto per essere proiettato. Ho scoperto a mie spese che le distribuzioni cinematografiche non sono interessate a un film già prodotto e pronto per essere distribuito: tra fondi statali, tax credit e sponsor, tutti guadagnano sulla produzione del film, prima ancora che esca nelle sale, ma io il film l’avevo già finito. Morale della favola: nessuno ha voluto distribuirlo". L'obiettivo di partenza è raccogliere 30mila euro per "coprire la distribuzione di 'Strudel' in 8 sale cinematografiche italiane. I soldi serviranno per affittare le sale, gestire la logistica e garantire che io possa essere presente in sala in ognuna delle proiezioni. Più soldi arriveranno e più aumenteranno le sale dove poterlo vedere". Al momento, sono stati raccolti oltre 19mila euro grazie a oltre 540 sostenitori.

Il sogno di Gardina "è arrivare a 76 milioni e 700mila euro: 100mila euro in più del più grande incasso cinematografico di Checco Zalone. Se lui incassa tutti questi soldi con un film scorretto, perché non posso farlo anche io?", si chiede il comico. Il film "è pronto per essere proiettato: il 31 luglio 2026, quando finirà la campagna, pianificheremo e annunceremo le proiezioni, che si terranno verosimilmente tra novembre e dicembre 2026, e spediremo i premi della campagna. In quel momento se hai acquistato il biglietto potrai scegliere la città più vicina a te tra quelle annunciate", conclude.

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