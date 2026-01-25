circle x black
Cerca nel sito
 

Filippo Magnini e Giorgia Palmas a Verissimo, l'amore oltre le polemiche di Ballando

La coppia sarà ospite oggi nel salotto di Silvia Toffanin

Filippo Magnini e Giorgia Palmas - fotogramma/ipa
Filippo Magnini e Giorgia Palmas - fotogramma/ipa
25 gennaio 2026 | 11.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Filippo Magnini e Giorgia Palmas saranno ospiti oggi, domenica 25 gennaio, a Verissimo per un'intervista di coppia. L'ex nuotatore, reduce della partecipazione a Ballando con le stelle, e la showgirl, racconteranno la loro storia d'amore, cominciata nel 2018 a Milano.

Il 25 settembre 2020 Magnini e Palmas sono diventati genitori della piccola Mia. Dopo il matrimonio civile, celebrato a Milano il 12 maggio 2021, la coppia si è sposata con rito religioso il 14 maggio del 2022.

La polemica a Ballando

La partecipazione di Filippo Magnini a Ballando è stata segnata da alti e bassi a causa di alcuni battibecchi con la giuria. L'ex nuotatore ha avuto da ridire, in particolare, quando il giurato Guillermo Mariotto ha ipotizzato che la presenza della moglie in studio a Ballando avrebbe irrigidito Magnini.

"Ho l'impressione che a me facciate le pulci. Fate notare sempre qualcosa che non va, a prescindere dai voti. Io non sono Roberto Bolle, sono un concorrente. Non capisco cosa pretendiate da me", aveva detto il concorrente, che poi ha aggiunto: "Mi devo togliere un sassolino e fare il rosicone fino alla fine. Ho visto clip bellissime per altri concorrenti, penso di essere stato l'unico a cui qualcuno ha rotto le scatole facendo riferimento a mia moglie. Quello che ho sentito non mi è piaciuto: 'Se lei è qui balli male, se non c'è balli bene'...". Parole dell'ex nuotatore che avevano scatenato una vera polemica.

Ospite a La volta buona, programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1, Giorgia Palmas aveva commentato quanto accaduto in diretta: "Le battute siamo tutti liberi di farle. A qualcuno possono piacere, a qualcuno no. La battuta però se viene ripetuta più volte rischia di diventare pesante", aveva detto la showgirl.

Magnini aveva poi provato a smorzare i toni chiedendo scusa alla giuria: "Io sono umano, chiedo scusa per il mio sfogo. Ho difeso quello che ritengo giusto".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
filippo magnini giorgia palmas verissimo silvia toffanin
Vedi anche
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza