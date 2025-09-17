È italiano il film western migliore della storia del cinema. A decretarlo sono stati 480 registi, provenienti da tutto il mondo e chiamati dalla rivista del British Film Institute (BFI), 'Sight & Sound', a votare i cento migliori film di sempre.

Al primo posto della classifica c'è '2001: Odissea nello spazio': è il capolavoro di fantascienza diretto da Stanley Kubrick il migliore film della storia del cinema secondo i registi interpellati (tra gli italiani votanti anche Pupi Avati, Alice Rohrwacher e Luca Guadagnino). I titoli italiani non scarseggiano: nella top 10 c'è '8 e 1/2' e più avanti in classifica altri due titoli di Federico Fellini, 'La dolce vita' e 'La strada'; poi 'La battaglia di Algeri' di Gillo Pontecorvo e 'L'avventura' di Michelangelo Antonioni.

'C'era una volta il West' però ha un posto speciale nella classifica. Nessun altro film western è più in alto del capolavoro di Sergio Leone, uscito nel 1968 e che vedeva nel cast Claudia Cardinale, Charles Bronson e Henry Fonda. Questo lo rende il miglior titolo del genere nella storia.

'Sight & Sound' parla di 'C'era una volta il West' come di un "epico compendio di situazioni prese in prestito dai film western da lui amati". La rivista britannica cita il "prologo magistrale e prolungato in cui uomini armati attendono l'arrivo del treno di mezzogiorno","le sequenze lente e tese dello scontro finale" che "sono rese elettrizzanti" dalla regia di Leone e "dalla colonna sonora di Ennio Morricone, che privilegia ciascuno dei protagonisti con il proprio tema".