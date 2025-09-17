circle x black
Cerca nel sito
 

Il film western migliore della storia è italiano, la scelta di quasi 500 registi da tutto il mondo

La classifica di 'Sight & Sound'

C'era una volta il West - Ipa
C'era una volta il West - Ipa
17 settembre 2025 | 17.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È italiano il film western migliore della storia del cinema. A decretarlo sono stati 480 registi, provenienti da tutto il mondo e chiamati dalla rivista del British Film Institute (BFI), 'Sight & Sound', a votare i cento migliori film di sempre.

Al primo posto della classifica c'è '2001: Odissea nello spazio': è il capolavoro di fantascienza diretto da Stanley Kubrick il migliore film della storia del cinema secondo i registi interpellati (tra gli italiani votanti anche Pupi Avati, Alice Rohrwacher e Luca Guadagnino). I titoli italiani non scarseggiano: nella top 10 c'è '8 e 1/2' e più avanti in classifica altri due titoli di Federico Fellini, 'La dolce vita' e 'La strada'; poi 'La battaglia di Algeri' di Gillo Pontecorvo e 'L'avventura' di Michelangelo Antonioni.

'C'era una volta il West' però ha un posto speciale nella classifica. Nessun altro film western è più in alto del capolavoro di Sergio Leone, uscito nel 1968 e che vedeva nel cast Claudia Cardinale, Charles Bronson e Henry Fonda. Questo lo rende il miglior titolo del genere nella storia.

'Sight & Sound' parla di 'C'era una volta il West' come di un "epico compendio di situazioni prese in prestito dai film western da lui amati". La rivista britannica cita il "prologo magistrale e prolungato in cui uomini armati attendono l'arrivo del treno di mezzogiorno","le sequenze lente e tese dello scontro finale" che "sono rese elettrizzanti" dalla regia di Leone e "dalla colonna sonora di Ennio Morricone, che privilegia ciascuno dei protagonisti con il proprio tema".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
C'era una volta il west film italiani sergio leone sergio leone film
Vedi anche
News to go
Commercio estero, cresce export a luglio
News to go
Gaza City sotto attacco di Israele, news di oggi
News to go
Israele, famiglie ostaggi in protesta contro operazione Gaza City
News to go
Debito pubblico in calo a luglio, cosa dice Bankitalia
News to go
Draghi: "L'Europa si trova in una situazione difficile"
News to go
Meloni: "Senza informazione libera non c'è vera democrazia"
News to go
Scuola, si torna tra i banchi
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati
Elly Schlein a Giorgia Meloni. "Alimenta clima incandescente, irresponsabile" - Video
Gentiloni a Ventotene: "Toccherà all'Europa essere il baluardo della democrazia"
Tajani e Gasparri, sfida a racchettoni in spiaggia con l'eurodeputata Ppe Kircher - Video
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza