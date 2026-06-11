Fiorella Mannoia: "Per me schierarmi è una necessità" - Video

La cantante sostiene la campagna 'La Pace Suona Qui' di Assoconcerti, che porterà nei grandi live estivi un video-manifesto per sensibilizzare sull'impatto devastante delle guerre e sostenere Medici Senza Frontiere. Mannoia, che il 21 settembre all'Arena di Verona tornerà con Una, Nessuna Centomila, il grande concerto-evento contro la violenza sulle donne, interviene nel dibattito scatenato dalle parole di Francesco De Gregori sull'opportunità per gli artisti di schierarsi: "Per me è una necessità", risponde. "Ma ognuno ha la propria coscienza e fa quello che sente. Anche perché schierarsi solo perché ti viene chiesto é inutile. Ma De Gregori lo fa con le sue canzoni. Insieme a De Andrè, é il nostro cantautore più politico", aggiunge.