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Fiorello e Biggio 'at work' in redazione ironizzano sul toto-morti, primo della lista Amadeus

Dietro di loro una lavagna con un 'Dead Pool 2', sorta di sequel di quello postato dalla Isoardi, tutto dedicato a conduttori tv

Fiorello, Biggio - Instagram
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14 ottobre 2026 | 12.17
Antonella Nesi
LETTURA: 4 minuti

Una foto di Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio sorridenti in redazione e la scritta in sovrimpressione 'at work'. Ma a balzare agli occhi è l'ironia sul toto-morti: alle loro spalle appare infatti una lavagna con un 'Dead Pool 2', sorta di sequel del 'Dead Pool' costato una bufera social la scorsa settimana a Elisa Isoardi .

Questa volta però nell'elenco non ci sono personaggi famosi molto avanti con l'età o in condizioni di salute tali da preoccupare: la lista di 13 nomi è tutta stilata all'insegna dello sbeffeggio e dedicata a colleghi conduttori tv. La sequenza è aperta da Amadeus e chiusa da Ama e Deus e include i nomi degli stessi Fiorello e Biggio. Al secondo posto Milo Infante, al terzo Marco Liorni, al quarto Stefano De Martino, al quinto Francesca Fialdini, a sesto Silvia Toffanin, al settimo Gigi D'Alessio, all'ottavo Fabrizio Biggio, al non Ilary Blasi, al decimo Alessia Marcuzzi, all'undicesimo Fiorello e sul finale Ama e Deus.

Intanto cresce l'attesa per l'apparizione di Fiorello e Biggio su Rai1 domenica prossima alle 20.30. Non è ancora chiaro di cosa si tratterà: se di uno speciale lancio di un nuovo impegno in tv, dell'annuncio del ritorno de 'La Pennicanza' su Radio2 o di qualcos'altro.

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Fiorello Biggio Amadeus Toto morti Dead Pool 2
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