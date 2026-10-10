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Elisa Isoardi rompe il silenzio: "Dispiaciuta per toto-morti, non è mio ma me ne assumo responsabilità"

La conduttrice dopo la bufera sul "toto-morti": "Notte insonne e molte lacrime, involontariamente mancato di rispetto ad amici e personalità ma ora andiamo avanti"

Elisa Isoardi rompe il silenzio:
10 ottobre 2026 | 14.02
Antonella Nesi
LETTURA: 1 minuti

"Non era nostra intenzione offendere". A 24 ore dalla bufera social che l'ha travolta per la pubblicazione di una foto dove sullo sfondo campeggiava un toto-morti con 22 nomi celebri appeso su un muro della redazione di 'Bar Centrale', Elisa Isoardi rompe il silenzio e replica, in una storia Instagram, alle polemiche.

"Cari tutti, dopo una notte insonne e dopo molte lacrime versate - afferma - trovo finalmente la forza di parlare. E lo faccio per dire che sono davvero dispiaciuta per questo incidente che ha involontariamente mancato di rispetto ad amici e personalità della cultura italiana. Purtroppo sono cose che possono accadere nella fretta comunicativa dei social", scrive la conduttrice.

"Sicuramente - aggiunge - non era nostra intenzione offendere. Quell'elenco non è stato stilato da me, ma ugualmente me ne assumo interamente la responsabilità. Perché è giusto così. Quindi ora andiamo avanti. Ci vediamo tra poco alle 14 come sempre, a 'Bar Centrale' su Rai1", conclude dando appuntamento alla diretta del suo programma.

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