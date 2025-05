Floriana Secondi sarà ospite della terza puntata di Belve, in onda si Raidue questa sera, martedì 20 maggio. La vincitrice della terza edizione del 'Grande Fratello' racconta, tra le altre cose, alcuni dei momenti più dolorosi e complessi della sua infanzia e della storia della sua famiglia.

Floriana Secondi, chi è

Floriana Secondi è nata il 5 maggio del 1977 a Roma. Dopo la separazione dei genitori trascorre un lungo periodo in un collegio gestito da suore. Nel 2003, all’età di 26 anni debutta in televisione e partecipa alla terza edizione del Grande Fratello, condotto da Barbara D’Urso.

Dopo 99 giorni trascorsi nella casa, Floriana vince il reality battendo in finale la coinquilina Victoria Pennington. Grazie a questo, avvia la sua carriera nel piccolo schermo e comincia a essere una presenza fissa in alcuni programmi televisivi, in veste di opinionista. Nel 2004 è tra i protagonisti de 'La fattoria', altro reality show. Nel 2022 torna in televisione per partecipare come concorrente a 'L’isola dei famosi'.

La vita privata

Floriana Secondi nel 2000 comincia a frequentare Mirko Fantini. I due poi convolano a nozze e dal loro matrimonio nel 2008 nasce il figlio Domiziano. La reazione termina con il divorzio. Successivamente conosce e si innamora di Daniele Pompili. Floriana rimane incinta ma purtroppo perde il bambino nel corso della gravidanza. Nel 2014 i due si lasciano. Oggi Floriana è fidanzata con un architetto di nome Angelo.

Il figlio Domiziano

Floriana a Belve parla di suo figlio Domiziano. ''Lui tante volte si vergogna di me, siamo diversissimi, siamo opposti'', rivela Floriana che aggiunge: ''È troppo serio, è nato vecchio!''. E racconta di averlo portato da un prete esorcista perché faceva troppe domande: ''Pensava fosse posseduto?'', chiede Fagnani. ''Sì. A tre anni mi disse: l’erba sono i capelli del mondo. Avevo paura'', spiega Floriana.

L'infanzia difficile

Floriana poi a Fagnani racconta alcuni dei momenti più dolorosi e complessi della sua infanzia e della storia della sua famiglia. Dopo la separazione dei suoi genitori, ricorda la giornalista, con la madre che aveva problemi legati alla tossicodipendenza e alla prostituzione: ''Lei ha vissuto per 14 anni in un collegio. A che età ha saputo le reali ragioni?''.

''Da adolescente, quando sono uscita. Quando era dentro mi colpevolizzavo. Pensavo che non mi volevano - rivela l'ex gieffina - Mi sentivo sola, ma fin da piccola ho avuto una grande forza d’animo. Quando sentivo gli altri bimbi piangere li consolavo, mi veniva forza per loro e soffrivo di meno io''.