Francesca Barra derubata in treno: "Turbata dalla disumanità"

Il racconto della giornalista sui social

Francesca Barra - fotogramma/ipa
Francesca Barra - fotogramma/ipa
23 ottobre 2025 | 13.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Francesca Barra è stata derubata in treno. La giornalista ha raccontato la disavventura con una serie di storie Instagram documentando l’accaduto con delle immagini e delle riflessioni: “Turbata dalla disumanità”, scrive la moglie di Claudio Santamaria condividendo la storia del bracciale rubato, a cui teneva moltissimo.

"Ero con la mia bambina e il cagnolino e non ho voluto chiamare la polizia, parlandone con il capotreno per non turbare Atena (la figlia di tre anni, nata dall'amore con Claudio Santamaria). Il bracciale era caduto a terra, sotto il sedile e il tempo di piegarmi a raccoglierlo e non c’era più il bracciale e nemmeno il passeggero dietro che viaggiava da Roma a Milano. Sono andata a cercarla con la bambina in braccia, chiedendo se magari per sbaglio si fosse impigliato nella sua borsa. Non ha collaborato e non ha nemmeno spiegato perché avesse improvvisamente cambiato posto”, ha raccontato Barra.

La giornalista ha nella galleria le foto della passeggera ma spiega che ”per ovvie ragioni” non le pubblicherà. “Quel bracciale era unico come il suo cane champagne. Indossarlo sarebbe un rischio, dai spediscilo pentiti”, ha concluso Barra rivolgendosi direttamente all’autore del furto.

