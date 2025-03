Francesca Cipriani, ospite a 'La volta buona', ha raccontato di aver rischiato la vita a causa di un intervento estetico ai glutei. La showgirl ha confessato di aver denunciato il chirurgo: "Non sapeva fare il suo mestiere", ha detto.

La confessione

"Per fortuna oggi sono qui per poterne parlare, sono stata una donna fortunata", comincia così la testimonianza di Francesca Cipriani, in collegamento con il salotto di Caterina Balivo. "A me è andata bene, ho rischiato la vita dopo l'intervento perché il chirurgo non sapeva fare il suo mestiere", ha aggiunto.

Nonostante le tante denunce, l'uomo, secondo quanto riferisce la Cipriani, continua a esercitare il mestiere di chirurgo estetico: "Oggi lavora ancora a Milano ma continua a fare gravi danni ad altre persone. Io l'ho denunciato e sono stata risarcita, ma lui continua a esercitare il suo mestiere, da quello che io so. Sta continuando a rovinare le persone", ha continuato Francesca Cipriani.

Poi, ha spiegato i dettagli del suo intervento: "Il mio intervento è andato malissimo, mi sono state fatte tasche interne per mettere le protesi, ma mi è stato distrutto il muscolo del gluteo per poterle inserire. Avevo la protesi a due millimetri dalla superficie".