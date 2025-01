Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti hanno annunciato la gravidanza. Con un post pubblicato sui profili social di entrambi, i due hanno condiviso la bella notizia: "Pronto a diventare un fratello maggiore, Edo?", ha scritto la sorella di Chiara Ferragni a corredo dello scatto di famiglia.

L'annuncio

Dopo settimane di indiscrezioni in cui si vociferava che fosse in dolce attesa, è arrivato l'annuncio ufficiale: Francesca Ferragni è incinta e diventerà mamma per la seconda volta. La sorella maggiore dell'imprenditrice digitale si è mostrata con il pancione accanto al marito Riccardo Nicoletti, al figlio Edoardo, nato il 21 giugno 2022, e al cane di nome Gabriella. Un ritratto di famiglia che annuncia pubblicamente l'arrivo di un nuovo componente in famiglia.

Immediati i commenti da parte delle sorelle di Francesca. Valentina Ferragni ha scritto: "Pronta a diventare zia per la quarta volta". Chiara Ferragni, ha condiviso il post della sorella sulle instagram stories e a corredo ha aggiunto: "Così felice. Pronta alla famiglia che si allarga".

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti sono diventati genitori per la prima volta nel 2022, quando il 21 giugno è nato il piccolo Edoardo. La coppia si è unita in matrimonio l'anno successivo, il 9 settembre del 2023. E ora la famiglia è pronta ad allargarsi e ad accogliere il nascituro.