Francesca Pascale, il ritorno (in tv)

Francesca Pascale, storica fidanzata di Silvio Berlusconi, nell’ultimo periodo ha inanellato una serie di partecipazioni televisive notevoli. Prima l’intervista a “Belve” con Francesca Fagnani, poi una lunga confessione “oltre il coming out” con la iena Nina su Italia1, in onda due settimane fa. Infine, la partecipazione alla scorsa puntata di “Domenica In”, quella da Sanremo, una delle più importanti della stagione, in cui ha dimostrato di avere la battuta pronta e di saperci fare, in mezzo a commentatori e giornalisti con molta più esperienza. Nell’anno in cui nel compie 40, ha in programma ruoli da opinionista fissa?

Le origini

Nata a Napoli il 15 luglio 1985, Pascale ha mostrato sin da giovane un interesse per il mondo dello spettacolo e della politica. Durante gli anni liceali, ha partecipato a vari concorsi di bellezza e ha collaborato con l'emittente campana TeleCapri, affiancando il presentatore Oscar Di Maio nella trasmissione "Telecafone". Famoso il video “Col Calippo io m’ingrippo”, ancora visibile su Youtube.

La sua passione per la politica l'ha portata a candidarsi alle elezioni municipali di Napoli a 21 anni. Nel 2006, quando il centrosinistra vinse le elezioni, Pascale ha fondato il comitato "Silvio ci manchi". I due si incontrarono durante le manifestazioni politiche di Forza Italia a Napoli ma il loro fidanzamento fu ufficializzato nel 2012, mentre Berlusconi era nella tempesta politica e mediatica legata al caso Ruby e delle “cene eleganti”.

La rottura e l’amore con Paola Turci

Dopo 8 anni insieme, con la condivisione di vari barboncini a partire da Dudù e Dudina, i due si separano nel 2020. Berlusconi si è poi fidanzato e “sposato” (in una cerimonia senza valore legale) con Marta Fascina, mentre dopo la pubblicazione su “Oggi” di foto in atteggiamenti intimi su un grande yacht, diventa pubblica la relazione tra Francesca Pascale e la cantante Paola Turci. Negli anni precedenti, d’altronde, Pascale è stata una fiera attivista per i diritti Lgbt, e in più occasioni ha cercato di spingere Forza Italia nella direzione della lotta per i diritti civili.

Nel luglio 2022, le due si uniscono civilmente a Montalcino, ma negli scorsi mesi Pascale ha confermato le voci di crisi: "Quando mi sono messa con Paola non potevo vedere più il Presidente e per me è stato un trauma. Mi sono buttata in questa relazione: abbiamo vissuto insieme un anno a Villa Maria (1.200 metri quadri di casa e 40mila di giardino, regalo di Berlusconi, poi venduta da Pascale a un milionario svizzero, ndr). Poi a Siena, in campagna, a casa mia e poi al mare. Il matrimonio è stato bellissimo, poi bisogna arrendersi alle evidenze. Quando il sentimento non è reciproco bisogna rendersene conto, sennò ti fai male".

Il ritorno in scena

Nella recente intervista alle “Iene”, Pascale non ha menzionato l’ex moglie, mentre gran parte dei ricordi erano dedicati a Berlusconi, che dopo la fine del loro rapporto le ha garantito una ricca “buonuscita”, il cui valore resta un mistero: sui giornali si è parlato di 20 milioni di euro, con un mantenimento annuale da 1 milione, ma Pascale ne contesta l’entità. Non nega di essere ora una donna benestante (gestisce bed and breakfast e arreda appartamenti) e che deve la sua agiatezza a Berlusconi: “Mi ha dato la libertà economica per poter fare nella vita quello che desidero. Mi manca da morire, ogni giorno. Mi manca il mio migliore amico. Quella telefonata prima di andare a dormire, quella voce che ti rassicura. Non ho avuto modo di salutarlo. Questa è stata una cosa orribile. Ma non mi è stata fatta dalla famiglia. I figli del Presidente sono persone per bene”. (di Giorgio Rutelli)