Come ogni anno nel giorno dell'anniversario della morte, Francesco Oppini ricorda l'ex fidanzata Luana, scomparsa tragicamente in un incidente stradale a soli 25 anni. È successo 18 anni fa, ma il dolore non se n'è mai andato e Francesco oggi, 17 ottobre, nel giorno dell'anniversario ha condiviso un commosso ricordo a corredo di una foto in bianco e nero che ritrae la giovane ragazza.

Il ricordo sui social

"18 anni senza te sono tanti, troppi a volte", esordisce così Francesco Oppini sul suo profilo social. Poi, racconta: "Il ricordo di questi occhi uniti al tuo sorriso, alla tua leggerezza, al tuo modo di amare la vita e le persone non svaniranno mai. Ci hai riempito la vita a tutti inconsapevolmente e sempre senza saperlo, purtroppo, ci hai lasciato orfani della tua meravigliosa e così unica presenza".

Il figlio di Alba Parietti scrive rivolgendosi direttamente alla sua Luana: "Quante ne avrei da raccontarti piccola Lú, soprattutto adesso che rispetto a prima ne sono successe e cambiate di cose ma per adesso mi limito a dedicarti ancora una volta questo pensiero finché si potrà, finché mi aiuterà a star meglio, finché la tua luce non si spegnerà mai su di me - conclude firmandosi - Il tuo Francesco".

Insieme a Francesco Oppini, anche la mamma Alba Parietti ha scritto parole in ricordo della ragazza: "Ciao Luana, sarai sempre in ogni giorno della nostra vita. Sei andata via 18 anni fa, ma non c'è stato un giorno in cui non ti abbiamo pensato", ha scritto la conduttrice televisiva condividendo sul suo profilo Instagram la foto 'postata' dal figlio Francesco.

Il commentatore sportivo non ha mai dimenticato la sua Luana e la tragedia accaduta 18 anni fa. Durante la sua esperienza al Grande Fratello, Francesco Oppini aveva ricordato l'ex fidanzata esprimendo tutto il suo dolore agli altri concorrenti del programma: "È successo il giorno prima del suo compleanno, ebbe un incidente tornando dal lavoro e purtroppo non c'è stato niente da fare".