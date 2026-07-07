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Francesco Renga fatto scendere da volo Ryanair: lite con il personale di bordo per bagaglio a mano e ritardo

Prima la discussione per l'imbarco della valigia e, poi, le proteste per l'orario di partenza avrebbero indotto il comandante a far scendere l'artista prima del decollo. Stupore tra i passeggeri

Francesco Renga - Fotogramma Ipa
Francesco Renga - Fotogramma Ipa
07 luglio 2026 | 19.24
Antonella Nesi
LETTURA: 2 minuti

Un volo finito prima ancora di iniziare per Francesco Renga, domenica scorsa, 5 luglio, all'aeroporto di Brindisi. Secondo le ricostruzioni di 'Qn' e 'Giornale di Brescia', basate in parte sui video postati sui social da alcuni passeggeri, il cantante è stato fatto scendere poco prima del decollo dal volo Ryanair che avrebbe dovuto portarlo da Brindisi a Orio al Serio. Alla base della decisione del comandante del volo ci sarebbero proteste e risposte sgarbate, rivolte al personale di bordo.

Lite al gate per il bagaglio ingombrante

Le prime tensioni, secondo quanto ricostruito, sarebbero nate già al gate d'imbarco, quando al cantante sarebbe stata contestata una valigia, ritenuta troppo ingombrante per essere portata in cabina. Renga avrebbe discusso animatamente con gli operatori, accettando solo dopo una lunga trattativa di pagare il sovrapprezzo per il bagaglio. Eppure all'arrivo in aeroporto il cantante non era sembrato di cattivo umore, tanto che al check-in, si era comunque fermato a scattare selfie con alcuni passeggeri che lo avevano riconosciuto.

Tensione a bordo per il ritardo del volo

Secondo Il Giornale di Brescia, dopo la discussione sul bagaglio, il clima sembrava essersi rasserenato, ma una volta a bordo la situazione sarebbe nuovamente degenerata. Il cantante avrebbe iniziato a lamentarsi a gran voce per il ritardo del volo, discutendo con hostess, steward e con alcuni passeggeri seduti nelle vicinanze. I tentativi dell’equipaggio di riportare la calma sarebbero stati inutili: Renga avrebbe continuato a protestare e insultare il personale, spingendo il comandante a ritenere che non fosse "in condizioni idonee ad affrontare il volo".

Il comandante ferma il rullaggio e lo fa sbarcare

A quel punto, con l’aereo già in fase di rullaggio, il comandante avrebbe deciso di fermare il velivolo e tornare al gate, facendo scendere Renga e il suo accompagnatore. La scena è stata ripresa da alcuni passeggeri e il video è circolato rapidamente sui social. Lo sbarco del cantante ha poi contribuito ad allungare ulteriormente i tempi di un volo già in ritardo di circa mezz’ora, che alla fine è decollato solo alle 00.30. Contattato dall'Adnkronos, l’ufficio stampa di Renga non ha commentato nel merito l’episodio, limitandosi a confermare la presenza del cantante all'aeroporto di Brindisi.

Riproduzione riservata
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