Derby televisivo tra gli ex coniugi: lui ospite di Fabio Fazio a 'Che Tempo Che Fa' sul Nove e lei alla guida del reality 'The Couple' su Canale 5

Francesco Totti batte Ilary Blasi alla prova dell'Auditel. Nel derby televisivo tra gli ex coniugi, consumatosi domenica sera a distanza - lui ospite di Fabio Fazio a 'Che Tempo Che Fa' sul Nove e lei alla guida del reality 'The Couple' su Canale 5 - il Pupone ha avuto decisamente la meglio: il programma di Fazio è stato infatti visto da 1.681.000 spettatori e con una media dell'8.8% di share mentre 'The Couple - Una Vittoria per Due', spostato dal lunedì alla domenica proprio in cerca di migliore fortuna, ha dovuto accontentarsi di 951.000 spettatori con il 7,7% di share.

Ma tra i due ex litiganti, chi ha trionfato nella serata è stato Stefano De Martino che, con 'Affari Tuoi Speciale', ha conquistato 5.291.000 spettatori e il 27,9% di share.