Francesco Totti e Tony Effe insieme. A testimoniarlo è lo stesso Capitano che ha condiviso uno scatto sul suo profilo Instagram che, in pochissimi minuti, ha fatto il giro del web: una corsetta mattutina al Circo Massimo al fianco del rapper.

L'amore per Roma

Francesco Totti e Tony Effe hanno una cosa in comune: l'amore per Roma. Il rapper, da sempre grande tifoso della squadra giallorossa e del mitico numero 10, è comparso oggi, mercoledì 16 aprile, tra le Instagram stories dell'ex calciatore.

Nello scatto, Totti sfoggia un mega sorriso e a fare da sfondo ai due c'è uno dei luoghi più suggestivi della Capitale, il Circo Massimo. E a giudicare dalla tenuta ginnica, i due si sono incontrati per una corsetta mattutina.

Come colonna sonora che accompagna lo scatto, il Pupone non poteva non scegliere 'Damme na' mano', il brano portato in gara al Festival di Sanremo da Tony Effe, che è una vera e propria dedica del rapper alla sua amata città, Roma.

“Francesco Totti, il re di Roma. È il mio primo amore. Prima c'è lui poi mia madre”, aveva dichiarato poco tempo fa il rapper che da sempre considera l'ex calciatore il suo più grande idolo.