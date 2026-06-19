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Future Hits Live 2026: annunciati nuovi artisti nel cast dell’evento di Radio Zeta all’Arena di Verona

Entrano ufficialmente nel cartellone del Future Hits Live 2026 anche Anna, Ditonellapiaga, Faccianuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA & AKA 7EVEN, Nayt, Samurai Jay, Tommaso Paradiso e 22 Simba

Future Hits Live 2026: annunciati nuovi artisti nel cast dell’evento di Radio Zeta all’Arena di Verona
19 giugno 2026 | 14.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Mentre il Power Hits Estate di RTL 102.5 del 1° settembre all’Arena di Verona ha già registrato il tutto esaurito, cresce l’attesa per il Future Hits Live 2026 di Radio Zeta, in programma mercoledì 2 settembre. E proprio in queste ore arrivano importanti novità sulla line-up dell’evento: sono stati infatti annunciati nuovi artisti che si aggiungono al cast già confermato.

Entrano ufficialmente nel cartellone del Future Hits Live 2026 anche Anna, Ditonellapiaga, Faccianuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA & AKA 7EVEN, Nayt, Samurai Jay, Tommaso Paradiso e 22 Simba, arricchendo ulteriormente una line-up che promette di riunire alcuni dei protagonisti più seguiti della musica italiana contemporanea.

Le nuove conferme si uniscono agli artisti già annunciati nelle scorse settimane, tra cui Clara, Lorenzo Salvetti, Merk & Kremont, Nerissima Serpe, RRARI Dal Tacco, Sangiovanni, Serena Brancale, The Kolors e Tony Pitony.

Giunto alla sua quinta edizione, il Future Hits Live si conferma uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico giovane. Dopo il successo delle precedenti edizioni, l’evento di Radio Zeta tornerà a trasformare l’Arena di Verona in un grande palcoscenico dedicato alla musica live e agli artisti che stanno segnando il panorama musicale italiano.

I biglietti per assistere allo spettacolo sono già disponibili in prevendita.

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