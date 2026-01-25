circle x black
Gabriel Garko: "Mi sono sposato". La rivelazione a Verissimo

L'attore è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin con Anna Safroncik

Gabriel Garko - fotogramma/ipa
Gabriel Garko - fotogramma/ipa
25 gennaio 2026 | 16.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Mi sono sposato". Così Gabriel Garko, ospite oggi domenica 25 gennaio a Verissimo, ha annunciato di aver fatto il grande passo insieme al suo storico compagno, a cui è legato ormai da quattro anni.

"Sono sereno, sto bene e ho trovato il mio equilibrio", ha esordito l'attore. Poi, alla domanda di Silvia Toffanin sull'intenzione di sposarsi in futuro, l'attore ha rivelato: "Mi sono sposato due anni fa. La mia vita privata voglio che rimanga riservata, le storie vere le ho sempre volute tenere per me".

Garko ha raccontato di aver organizzato un matrimonio in segreto: "Ho organizzato tutto affinché non uscisse la notizia, è successo il 2 dicembre, non l'ho detto a nessuno. Lo abbiamo comunicato alle nostre famiglie il giorno stesso. Ho condiviso la notizia solo con le persone con cui ho un forte legame. Eravamo in Comune, in 4 persone, tutto blindato", ha aggiunto.

Al contrario, Anna Safroncik, presente in studio con Gabriel Garko, entrambi protagonisti di 'Colpa dei sensi', la nuova serie in arrivo su Canale 5, ha ammesso: "Sono single e felice". "Ho scoperto cosa vuol dire amare se stessi - ha spiegato l'attrice - e non accontentare un partner viziato piuttosto che stare dietro a dinamiche di relazione. La prima volta nella mia vita in cui sono single per scelta".

Safroncik ha ritrovato la sua serenità grazie a se stessa: "Ho la mia vita e faccio tutto quello che voglio, emotivamente sono finalmente felice", ha detto l'attrice che ha ammesso di aver avuto in passato spesso delle relazioni complicate.

