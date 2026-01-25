circle x black
Migranti, Alarmphone: "Naufragio nel Mediterraneo, almeno 50 morti e un superstite"

"Il sopravvissuto ha raccontato che il gruppo di migranti era partito dalla Tunisia e aveva navigato per 24 ore in acqua"

Migranti - (IPa)
25 gennaio 2026 | 13.40
Redazione Adnkronos
Probabile nuovo naufragio nel Mediterraneo centrale. Secondo quanto riferito dall'organizzazione Alarm phone su X "un migrante è stato salvato in acque internazionali ed è stato sbarcato a Malta. Le autorità maltesi hanno confermato il salvataggio del migrante che ha raccontato che almeno 50 persone sono morte lo scorso venerdì in un naufragio nel Mediterraneo centrale. Il sopravvissuto ha raccontato che il gruppo di migranti era partito dalla Tunisia e aveva navigato per 24 ore in acqua". Alarm Phone da giorni segnala di non avere più notizie di persone partite dalla Tunisia su tre imbarcazioni.

E' di qualche giorno fa la denuncia di Save the Children di due gemelle di un anno risultano disperse in mare dopo la traversata di una barca sulla quale viaggiavano migranti partiti dalla Tunisia e diretti in Italia, mentre un uomo è morto dopo essere arrivato a destinazione. Circa 60 le persone a bordo, tra cui la madre delle gemelle, che sono state tratte in salvo sull'isola italiana di Lampedusa. "Due gemelle di un anno sono disperse in mare e un uomo è morto dopo che ieri 61 persone sono sbarcate a Lampedusa", ha affermato l'organizzazione.

