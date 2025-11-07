Si tratta del primo estratto dal quarto disco del rapper
Geolier torna con un nuovo singolo, 'Fotografia'. Anticipato da un video in studio pubblicato sui canali social dell'artista a inizio settimana, il nuovo brano del rapper è ora su tutte le piattaforme di ascolto. Si tratta del primo singolo dal suo quarto disco. Una canzone che parla d'amore e unisce intensità, verità e una scrittura sempre più matura.
Miettete in posa, 'stu viento te tocca, te faccio na foto
Dimme coccosa che sape 'e futuro, 'o passato se scorda
Però mo ce staje tu e allora statte n'appoco
È 'sta vita che corre, tu c'hê capito coccosa?
Stasera addò vaje?
Nun me dicere "Nun me ne 'mporta", nun è overo
Nun m''o chiedere a mme
Si l'ammore è 'o cuntrario d''a morte,
Ce mettimmo 'int'ê guaje pecché ce fanno sentí criature
Nuje ce mettimmo offline pe nun rispunnere a nisciuno
Duje ca nun hanno maje pazziato, simmo comme ll'ate
E ancora l'aggi''a fà na canzone pe t'arricurdà
Nn'ce sta nemmeno na fotografia
Nn'ce sta cchiù niente e tu sî ancora 'a mia 'e notte
E ancora nun 'e trovo 'e parole pe te fà parlà
Però tengo 'a forza d'alluccà
Dimmello n'ata vota 'sta bucia
Pe'tté so' sulo na fotografia
E sî venuta sfucata, peccato
Pecché stive bbona vestuta stasera
I' te toccavo mentre tu durmive
E, quanno te scetave, 'doppo scumparive
Comme fa friddo, pecché nun m'astrigne?
Pecché nun scennimmo e turnammo dimane?
Tu, si alluccave, scetave 'a città
E, si ridive, 'a facive calmà
Tengo nu sacco 'e cose a te dicere
No "Comme staje?" e 'sti ccose ridicole
Ma te chiedesse si sî felice
Però tu staje cu'mmé
Falle tu ô posto mio
Viene ccà, cchiù vicino
Chillu llà è 'o posto mio
E ancora l'aggi''a fà na canzone pe t'arricurdà
Nn'ce sta nemmeno na fotografia
Nn'ce sta cchiù niente e tu sî ancora 'a mia 'e notte
E ancora nun 'e trovo 'e parole pe te fà parlà
Però tengo 'a forza d'alluccà
Dimmello n'ata vota 'sta bucia
Pe'tté so' sulo na fotografia
Che me ne faccio 'e na fotografia
Si, quanno 'a straccio, lieve addò stongo i'?
Pecché nun è maje maletiempo cu'tté, cu'tté, cu'tté
Pero 'o sole ce steva
Ero i' ca nn''o vedevo
E ancora l'aggi''a fà na canzone pe t'arricurdà
Nn'ce sta nemmeno na fotografia
Nn'ce sta cchiù niente e tu sî ancora 'a mia 'e notte
E ancora nun 'e trovo 'e parole pe te fà parlà
Però tengo 'a forza d'alluccà
Dimmello n'ata vota 'sta bucia
Pe'tté so' sulo na fotografia