Geolier torna con un nuovo singolo, 'Fotografia'. Anticipato da un video in studio pubblicato sui canali social dell'artista a inizio settimana, il nuovo brano del rapper è ora su tutte le piattaforme di ascolto. Si tratta del primo singolo dal suo quarto disco. Una canzone che parla d'amore e unisce intensità, verità e una scrittura sempre più matura.

Il testo

Miettete in posa, 'stu viento te tocca, te faccio na foto

Dimme coccosa che sape 'e futuro, 'o passato se scorda

Però mo ce staje tu e allora statte n'appoco

È 'sta vita che corre, tu c'hê capito coccosa?

Stasera addò vaje?

Nun me dicere "Nun me ne 'mporta", nun è overo

Nun m''o chiedere a mme

Si l'ammore è 'o cuntrario d''a morte,

Ce mettimmo 'int'ê guaje pecché ce fanno sentí criature

Nuje ce mettimmo offline pe nun rispunnere a nisciuno

Duje ca nun hanno maje pazziato, simmo comme ll'ate

E ancora l'aggi''a fà na canzone pe t'arricurdà

Nn'ce sta nemmeno na fotografia

Nn'ce sta cchiù niente e tu sî ancora 'a mia 'e notte

E ancora nun 'e trovo 'e parole pe te fà parlà

Però tengo 'a forza d'alluccà

Dimmello n'ata vota 'sta bucia

Pe'tté so' sulo na fotografia

E sî venuta sfucata, peccato

Pecché stive bbona vestuta stasera

I' te toccavo mentre tu durmive

E, quanno te scetave, 'doppo scumparive

Comme fa friddo, pecché nun m'astrigne?

Pecché nun scennimmo e turnammo dimane?

Tu, si alluccave, scetave 'a città

E, si ridive, 'a facive calmà

Tengo nu sacco 'e cose a te dicere

No "Comme staje?" e 'sti ccose ridicole

Ma te chiedesse si sî felice

Però tu staje cu'mmé

Falle tu ô posto mio

Viene ccà, cchiù vicino

Chillu llà è 'o posto mio

E ancora l'aggi''a fà na canzone pe t'arricurdà

Nn'ce sta nemmeno na fotografia

Nn'ce sta cchiù niente e tu sî ancora 'a mia 'e notte

E ancora nun 'e trovo 'e parole pe te fà parlà

Però tengo 'a forza d'alluccà

Dimmello n'ata vota 'sta bucia

Pe'tté so' sulo na fotografia

Che me ne faccio 'e na fotografia

Si, quanno 'a straccio, lieve addò stongo i'?

Pecché nun è maje maletiempo cu'tté, cu'tté, cu'tté

Pero 'o sole ce steva

Ero i' ca nn''o vedevo

E ancora l'aggi''a fà na canzone pe t'arricurdà

Nn'ce sta nemmeno na fotografia

Nn'ce sta cchiù niente e tu sî ancora 'a mia 'e notte

E ancora nun 'e trovo 'e parole pe te fà parlà

Però tengo 'a forza d'alluccà

Dimmello n'ata vota 'sta bucia

Pe'tté so' sulo na fotografia