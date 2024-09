George Clooney mattatore sul red carpet dell'ottantunesima edizione della Mostra del cinema di Venezia. Prima ha soccorso un fotografo che era inciampato, poi ha salutato i fan in italiano con un cordiale "buonasera", infine si è seduto tra i fotografi, scherzando e chiacchierando come uno di loro, prendendo persino in prestito una macchina fotografica per provare a fare qualche scatto.

George Clooney sits with photographers at the "Wolfs" red carpet during the 81st Venice International Film Festival in Venice, Italy.



More #GettyVideo #GeorgeClooney #BiennaleCinema2024 #Venezia81

Clooney era sul red carpet del Lido per la presentazione di 'Wolfs', la commedia d'azione presentata fuori concorso alla Mostra del cinema, insieme al co-protagonista Brad Pitt.