Ci sono attori che passano per la Mostra del Cinema di Venezia, e poi c'è George Clooney. Per lui il Lido non è solo una passerella, ma un vero e proprio palcoscenico esistenziale, un luogo di trionfi professionali e tappe personali indelebili. Una relazione fedele che dura da oltre venticinque anni e che quest'anno si arricchisce di un nuovo capitolo: la presentazione in concorso di 'Jay Kelly', che lo vedrà protagonista accanto ad Adam Sandler. La sua prima volta risale al 1998. Quando Clooney sbarcò in laguna per presentare 'Out of Sight' di Steven Soderbergh al fianco di Jennifer Lopez, per il grande pubblico era ancora il dottor Doug Ross di 'ER - Medici in prima linea'.

Ma bastarono pochi anni per trasformarlo in una celebrità globale. Nel 2003, tornò per 'Prima ti sposo, poi ti rovino' dei fratelli Coen, al fianco di Catherine Zeta-Jones, ormai divo acclamato. Il salto di qualità definitivo arrivò nel 2005, quando Clooney abbracciò il cinema d'autore presentando la sua seconda opera da regista, 'Good Night, and Good Luck'. L'omaggio al padre giornalista gli valse, proprio a Venezia, il prestigioso premio per la migliore sceneggiatura, consacrandolo non solo come attore, ma anche come autore di spessore.

Da quel momento, ogni sua apparizione è diventata un evento mediatico. Nel 2007 sfilò per 'Michael Clayton', nel 2008 per l'attesissima reunion con Brad Pitt in 'Burn After Reading' e nel 2009 raggiunse l'apice della popolarità ‘italiana’ presentando 'L'uomo che fissava le capre' al braccio dell'allora fidanzata Elisabetta Canalis.

Ma è fuori dal red carpet che il legame con Venezia è diventato indissolubile. Nel 2014, Clooney ha scelto proprio la laguna per celebrare il suo matrimonio con l'avvocata Amal Alamuddin. Un evento planetario che ha trasformato la città nel set di un film romantico, tra l'hotel Cipriani, le cene da Ivo e le iconiche corse in motoscafo. Gli anni successivi lo hanno visto tornare da icona consolidata. Memorabile il suo arrivo nel 2017 per presentare 'Suburbicon', nel primo red carpet con Amal dopo la nascita dei gemelli Ella e Alexander.

L'anno scorso, il ritorno trionfale con l'amico di sempre, Brad Pitt, per presentare fuori concorso 'Wolfs - Lupi Solitari'. I due hanno catalizzato ogni attenzione, ballando sul red carpet, scambiandosi sorrisi complici e abbracciandosi dopo la proiezione, dimostrando cosa significa essere vere star di Hollywood.

Quest'anno, la saga continua. Clooney torna in concorso con 'Jay Kelly', un viaggio on the road attraverso l'Europa in cui la star del cinema da lui interpretata, insieme ad Adam Sandler nel ruolo del suo manager, si confronta con le proprie scelte di vita. L'ennesima prova d'attore e l'ennesima dichiarazione d'amore per Venezia, in attesa di vederlo, ancora una volta, calpestare il tappeto rosso che lo ha consacrato Re del Lido.