Georgia Mos torna a far ballare con il nuovo singolo 'Pasaporte'

Georgia Mos, una delle donne dj e producer più seguite d’Italia torna a farci ballare con 'Pasaporte', il nuovo singolo in collaborazione con Kanu pronto ad accendere il dancefloor dell'estate. L’artista si prepara anche alla partenza del 'Georgia Mos summer tour', che la vedrà protagonista nei principali club e festival d’Italia e d’Europa.

'Pasaporte' è una traccia Afro House dal forte carattere internazionale, impreziosita dalla voce della stessa Georgia Mos, che interpreta il brano interamente in spagnolo. Le sue sonorità evocano scenari estivi e destinazioni iconiche come Mykonos, Ibiza e Miami. Il risultato è una produzione pensata per accompagnare chi è sempre in movimento e considera il mondo la propria casa. Con 'Pasaporte', Georgia Mos e Kanu firmano così una traccia che unisce groove Afro House, influenze internazionali e un messaggio universale: vivere senza confini, lasciandosi guidare dalla curiosità e dalla voglia di scoprire cosa c'è oltre la prossima partenza.