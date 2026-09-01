Gestore locale palermitano amato da Dua Lipa: "Spero che torni"

“Siamo davvero felici per questa bella recensione di Dua Lipa del mio locale. Lei è venuta qui due volte in due giorni. Ricordo che l’anno scorso, quando venne la prima volta, io non riconobbi subito. Mio figlio mi disse: ‘Papà, ma sei vecchio’’…, poi Dua Lipa venne anche all’indomani. Ma non c’erano posti né io feci alzare altri clienti, perché per me sono tutti uguali. Ma lei se ne andò senza dire niente. E’ davvero una persona umile”. A parlare con l’Adnkronos è Fabrizio Vaccarisi, proprietario del pub ‘Dal Barone’ di via Alessandro Paternostro di Palermo, tra i locali citati dalla cantante Dua Lipa su Vogue Italia. Il giornale in un video apparso sul profilo Instagram della rivista in occasione della cover di settembre ha raccontato gli indirizzi di ristoranti e locali preferiti di Dua Lipa e ce n'è uno palermitano. Un piccolo locale in via Paternostro segnalato anche nella guida del New York Times per visitare il capoluogo siciliano. "Siamo un piccolo ritrovo per amanti del vino artigianale", si legge su IG. Per la popstar un aperitivo 'Dal Barone' “è un momento di completo relax: ci si può godere il tempo libero tra un gioco a carte e un bicchiere di vino”. Il locale ha un sentore autentico dato dall'arredamento in legno, un’ampia proposta di vini naturali e biologici di origine siciliana e una selezione di prodotti artigianali, provenienti da piccoli allevatori e aziende vicine

“Quando venne- ricorda ancora Vaccarisi - fu riconosciuta da alcuni clienti, ma non fu mai disturbata né avvicinata da nessuno. Perché volevamo che si godesse quei momenti solo suoi con il suo compagno”. Infatti circolano poche foto scattate di nascosto da qualche cliente e finite sui social. Ma cosa ha bevuto quella sera nel suo locale? “Due ‘Orange’, del vino biodinamico artigianale. Anche il suo compagno. “I nostri vini sono tutti autoctoni- spiega Vaccarisi, detto il Barone - Sono tutti vini fatti da vignaioli biodinamici. Ricordo che le è piaciuto molto stare seduta in strada”. Quella sera rimase seduta “almeno per tre ore”. “Fu lei a scegliere quel vino ‘Orange’, il classico dei vini naturali. Lei ha gradito molto potere fare una vita normale, per qualche giorno, qui a Palermo”. E poi racconta un aneddoto finora inedito: “ Eravamo stati contattati per fare un aperitivo per il suo matrimonio, ma non è stato possibile per un problema logistico. Noi siamo una piccola realtà, sarebbe diventato troppo problematico”.

E quando Vogue Italia ha pubblicato l’articolo con il video di Dua Lipa a Vaccarisi sono “arrivati diversi messaggi” e “congratulazioni”. “Io non ne sapevo nulla. Siamo comunque contenti. Spero che Dua Lipa torni presto. Adesso la riconoscerei…”. (di Elvira Terranova)