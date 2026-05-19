Ultime ore nella Casa del Grande Fratello Vip. Stasera, martedì 19 maggio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la finale del reality show condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Il nuovo e ultimo appuntamento si aprirà con un'esibizione: Ilary Blasi, gli ex concorrenti e il corpo di ballo daranno vita a una sigla memorabile che vedrà l'incursione di una coreografa dal 'tecnicismo centrale'. La Casa risponderà con l’ultima battaglia dei talenti: dopo settimane di scontri per la coreografia più bella, stasera un’esibizione che metterà insieme i momenti di ballo più iconici di tutta l’edizione.

Alla finale sono arrivati in sette tra finalisti già decorati e aspiranti tali: infatti, due di loro, Renato Biancardi e Raimondo Todaro, sono al televoto. Chi vincerà questo primo scontro?

Dopo il primo verdetto del televoto, sarà un’escalation di emozioni tra la gioia di riabbracciare i propri cari e la possibilità di ripercorrere i momenti più intensi di questa loro grande avventura, ma la tensione salirà sempre di più con le sfide che li porterà alla vittoria finale e che vedrà solo uno di loro aggiudicarsi il montepremi.