L'approdo di Max Angioni a GialappaShow segna uno dei momenti più attesi della stagione televisiva comica 2026-2027. Dopo aver lasciato la conduzione de Le Iene per 'nuove frontiere', il comico comasco si è unito alla squadra guidata dal Mago Forest e dalla Gialappa's Band su Tv8. La presenza di numeri capaci di spopolare sui social con milioni di visualizzazioni ridefinisce il registro comico del programma attraverso imitazioni d'impatto, dal fenomeno reggaeton alle parodie sportive.

Il debutto al GialappaShow 2026 tra parodie e nuovi personaggi

L'ingresso di Max Angioni nel cast fisso dell'ottava edizione del GialappaShow 2026 rappresenta una naturale evoluzione del artistico dello stand-up comedian. Spinto dalla volontà di uscire dalla propria zona di comfort, l'artista ha debuttato nella prima serata del lunedì su TV8 e Sky, affiancando volti storici della trasmissione e 'nuove-vecchie' presenze come Simona Ventura. La cifra stilistica portata in scena unisce la sua classica mimica surreale con la satira di costume, alternando interazioni improvvisate in studio con il Mago Forest a momenti corali curati da Marco Santin e Giorgio Gherarducci.

Tra i personaggi del GialappaShow più apprezzati spicca la parodia di Lele Adani inserita all'interno del format Ultimo Appuntamento. Angioni tratteggia una caricatura dell'opinionista sportivo ossessionato dalla retorica calcistica sudamericana persino durante cene romantiche. La parodia, caratterizzata da citazioni enfatiche e riferimenti continui alla Bombonera, ha riscosso un immediato gradimento di pubblico e critica, incassando anche l'elogio pubblico dello stesso ex difensore.

Lo sketch virale di Jaynital e le battute della puntata

Il vero tormentone musicale di questa edizione è Jaynital, improbabile cantante reggaeton interpretato da Angioni. Al centro della scena c'è la presentazione della hit El Papilloma, rivisitata di puntata in puntata con strofe inedite che narrano viaggi assurdi in Patagonia e bizzarre peripezie sanitarie. I clip di questi numeri hanno rapidamente totalizzato centinaia di migliaia di visualizzazioni sulle piattaforme online, trasformando il brano in uno dei contenuti più condivisi del palinsesto autunnale.

Nel corso di ogni puntata di GialappaShow, il repertorio si arricchisce di nuove dinamiche comiche:

1. La satira reggaeton: le esibizioni di Jaynital coinvolgono l'intero corpo di ballo e la band guidata dal Maestro Vittorio Cosma.

2. La parodia sportiva: i dialoghi visionari di Adani trasformano situazioni ordinarie in metafore calcistiche epiche.

3. Il ruolo dello psicologo: sketch in cui Angioni analizza complessi meccanismi mentali comprensibili soltanto a lui stesso.

L'esperienza di Angioni al GialappaShow conferma la versatilità del comico, capace di rinnovare la propria proposta umoristica all'interno dello storico impianto satirico della Gialappa's Band. Tra tormentoni musicali e riuscite imitazioni televisive, c'è già sufficiente materiale per definire la sua presenza come uno dei motori principali del successo della trasmissione su TV8. Come direbbe Adani, "padre tempo" ha già operato ed emesso il verdetto.