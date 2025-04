Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi saranno ospiti oggi, domenica 27 aprile, a Verissimo. La coppia, in attesa della loro prima figlia, racconterà a Silvia Toffanin la loro storia d'amore, cominciata quando i due erano adolescenti.

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi

Gianmarco e Chiara si sono conosciuti da adolescenti, quando lei aveva 14 anni e lui 17. È stato un colpo di fulmine e da quel primo incontro non si sono più lasciati. La proposta di matrimonio era arrivata nel 2021 prima della partenza per i Giochi di Tokyo, dove l'atleta ha ottenuto l'oro olimpico nel salto in alto. I due si sono sposati a Pesaro a settembre del 2022.

Ospiti a Verissimo i due avevano espresso il loro desidero di diventare genitori: "Finora il mio obiettivo principale erano le Olimpiadi. Ho aspettato fino a Parigi per cogliere questa grande opportunità, ma adesso non vedo l'ora di diventare papà", aveva detto il campione olimpico.

E il 18 febbraio del 2025 è arrivato l'annuncio più bello: "Un’emozione indescrivibile. A te, che sei la cosa più bella che ci potesse capitare, promettiamo di donarti tutto il nostro amore, ogni giorno, sempre", con queste parole Chiara Bontempi e Gianmarco Tamberi avevano annunciato la gravidanza sui profili social, postando un video in bianco e nero in cui i due appaiono sorridenti e innamorati.

Il 10 marzo, sempre tramite i profili social, Gianmarco e Chiara hanno svelato il sesso del nascituro: i due saranno genitori di una femminuccia. Sempre a Verissimo, Chiara aveva detto pubblicamente che Gianmarco desiderava tanto una femminuccia: "Sì, io sogno una piccola Chiara", aveva aggiunto l'altista.

L'infortunio di Tamberi

Gianmarco Tamberi ha vissuto dei momenti particolarmente difficili alle Olimpiadi di Parigi 2024 per via di un calcolo renale, che l'ha costretto a posticipare il viaggio per Parigi e che ha compromesso il risultato.

Ospite al Festival di Sanremo, l'atleta ha allontanato le voci sul suo possibile ritiro dalle gare: "Dopo Parigi sono stati dei mesi molto duri. Quando si prova con tutto se stessi a rincorrere un obiettivo e lo sfiori con un dito perdi la fiducia in te stesso, perdi il coraggio di rimetterti in gioco, perché sai che è stato proprio quel gioco in qualche modo a farti star male", aveva detto la star dell’atletica azzurra. "Mi sono reso conto che quello che ha fatto la differenza davvero non sono mai state le vittorie ma la volontà di riprovarci, anche quando quelle difficoltà sembrano insormontabili. Oggi ho tantissima paura, ma è molta più la voglia di riprovarci, di rimettersi in gioco e di poter dare la speranza. Quindi, ci vediamo a Los Angeles 2028", aveva aggiunto.