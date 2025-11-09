Il direttore d’orchestra di storici programmi di Renzo Arbore come 'Indietro tutta' e 'Quelli della notte'.: "E' un punto subdolo, non te ne accorgi perché non fa male"

"HO avuto un cancro al pancreas, l'ho scoperto per caso, un colpo di fortuna: non è semplice accorgersene". Lo ha raccontato Gianni Mazza, 81 anni, direttore d’orchestra di storici programmi di Renzo Arbore come 'Indietro tutta' e 'Quelli della notte'. La testimonianza nel salotto di 'La volta buona' con Caterina Balivo.

"Sono molto grato al Gemelli e a tutti i suoi professori", ha sottolineato Mazza, aggiungendo: ". "Gli ho detto 'Grazie a voi, io ci sono'. E' un male molto subdolo, un punto molto subdolo. Quindi non lo sai, non te ne accorgi. Il mio è stato un colpo di fortuna, è una storia molto lunga".