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BellaMa', Giordano Bruno Guerri e Marino Bartoletti entrano nel cast

La quinta stagione del programma da settembre su Rai2

Giordano Bruno Guerri e Marino Bartoletti - Fotogramma Ipa
Giordano Bruno Guerri e Marino Bartoletti - Fotogramma Ipa
01 luglio 2026 | 14.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Giordano Bruno Guerri e Marino Bartoletti, secondo quanto apprende l’Adnkronos, entrano nel cast della quinta stagione di 'BellaMa', il programma ideato e condotto da Pierluigi Diaco.

I temi affrontati

Da settembre su Rai2, Guerri proporrà ogni due martedì lezioni monografiche di storia, dedicate ai grandi eventi e ai protagonisti che li hanno segnati. Bartoletti, invece, accompagnerà il pubblico tutti i giovedì in un viaggio nella musica leggera italiana, dal dopoguerra agli anni Sessanta. Confermate inoltre le lezioni di educazione civica del presidente Luciano Violante, in onda ogni venerdì.

Quando comincerà

L'inizio della quinta stagione del programma, in onda dal lunedì al venerdì dalle 15.25 alle 17 sulla seconda rete, sarà preceduto anche quest'anno, dal 31 agosto, da 'Aspettando Bellamà', cinque puntate, dalle 15.30 alle 16.15, con il meglio dei provini (che hanno visto candidarsi 5000 persone e sfilare 300 finalisti) e la scelta del nuovo cast di concorrenti tra Boomer e Gen Z.

Riproduzione riservata
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BellaMa' Giordano Bruno Guerri Marino Bartoletti
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