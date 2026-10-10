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Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis oggi sposi, le nozze a Fabriano: dagli invitati al ricevimento, cosa sappiamo

Tra i 180 ospiti altri volti noti del Tg1 e la campionessa di sci Federica Brignone. Top secret l'abito da sposa

Francesco Bechis e Giorgia Cardinaletti - (Ipa)
Francesco Bechis e Giorgia Cardinaletti - (Ipa)
10 ottobre 2026 | 11.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'attesa è finita: oggi la giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti e il collega Francesco Bechis diventeranno marito e moglie. Dopo le indiscrezioni corse sui media nei giorni scorsi, le nozze si celebreranno a Fabriano, città natale di Cardinaletti, a partire dalle 16 presso la Cattedrale di San Venanzio, dove la messa sarà celebrata da Don Antonio Ivan Esposito. Dopo il rito religioso, il ricevimento si svolgerà all'hotel a 4 stelle del Marchese del Grillo, in località Rocchetta Bassa, la storica residenza estiva del Marchese Onofrio del Grillo che ha ospitato le riprese del celebre film 'Il Marchese del Grillo' con Alberto Sordi.

Nelle ultime ore sono emersi anche altri dettagli. A renderli noti è stato il Resto del Carlino, secondo cui sono attesi circa 180 invitati, tra cui i volti più noti del Tg1 e, a sorpresa tra gli ospiti vip, anche la campionessa di sci azzurra Federica Brignone. I quali, dopo la cena, si intratterranno per ballare fino alle prime luci del mattino. Top secret, ovviamente, qualsiasi indiscrezione sul vestito della sposa, anche se i più scommettono che potrebbe indossarne uno firmato da Giorgio Armani.

Tutti gli occhi oggi sono dunque puntati su Fabriano per le nozze del volto del Tg1 e di Francesco Bechis, figlio di Franco Bechis, anche lui giornalista e direttore di Open. Lei 39 anni, lui di 8 anni più giovane, sono sempre rimasti lontani dai riflettori: la loro relazione sarebbe nata circa un anno fa, dopo la rottura di Cardinaletti con Cesare Cremonini, poi a gennaio la prima foto insieme secondo quanto ricostruito da Chi. Le voci di matrimonio hanno cominciato a diventare sempre più frequenti dopo che al dito della giornalista è comparso a giugno un vistoso anello.

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giorgia cardinaletti francesco bechis fabriano matrimonio matrimonio cardinaletti bechis
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