È stato un anno pieno per Giorgia: dalle celebrazioni per i 30 anni di 'Come saprei' al sesto posto al festival di Sanremo con 'La cura per me', brano che ha venduto oltre 2 milioni di copie e è stato uno dei più amati dell'anno in Italia; ma anche la conduzione di 'X-Factor', l'uscita di 'G', il suo dodicesimo album, e il tour nei palazzetti tutto sold out.

"Volevo raccontare quest’anno con le foto ma sono successe troppe cose e non ce l’ho fatta a racchiuderle in un post, quindi uso solo questa faccia qua che ne è il risultato, e poi devo cuocere le lenticchie che come sappiamo mi vengono sempre male!", scrive la cantautrice in un post pubblicato sui social, insieme a un selfie.

"Allora - continua Giorgia - direi che questo anno più di tutto lo abbiamo fatto insieme ed è quello che di più conta per me. Direi anche che ci sono i su e i giù, i momenti dopo, i momenti in cui vedi un pezzo di vita vissuto appartenere al prima, il tempo che spinge in avanti spinge sempre e vorresti rallentare, trattenere, restare, ma non si può, si può conservare però, dentro di sé, il bene la luce il sempre il legame l’abbraccio e quel pezzo di cielo per cui vale sempre lottare, infinitamente grata per questo anno, per questo tempo di cui conservo tutto, sperando in una luce maggiore in un cielo più grande in un legame più forte". Poi il messaggio finale ai fan: "Vi auguro sempre un inizio dopo una fine".