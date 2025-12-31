circle x black
Campania, Fico nomina la Giunta regionale: Casillo vice, 10 gli assessori

Il governatore tiene per sé le deleghe su Sanità, Bilancio, fondi nazionali ed europei, nonché le restanti non assegnate

Il governatore della Campania Roberto Fico - Fotogramma /Ipa
31 dicembre 2025 | 16.33
Redazione Adnkronos
Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha nominato la nuova Giunta regionale. Lo si legge in una nota del governatore, con indicazione dei nomi e le rispettive deleghe.

“Ringrazio le forze politiche e civiche per il confronto e il contributo alla formazione della Giunta. Siamo pronti per lavorare al servizio dei cittadini campani mettendo in campo esperienza, professionalità e competenze, cura e attenzione per il territorio, ascolto dei bisogni delle persone. Affronteremo questo incarico con responsabilità e con l’impegno massimo che i cittadini e questa straordinaria regione meritano. È solo con il lavoro di squadra che potremo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, nell’interesse esclusivo della comunità.Auguro buon lavoro a tutti i componenti della Giunta regionale. Colgo l’occasione anche per augurare a tutti i cittadini campani un felice anno nuovo”, riferisce il presidente Fico.

La squadra di Fico alla Regione Campania

La 'squadra' di Fico alla Regione è così composta. Mario Casillo, vicepresidente: Trasporti, Mobilità, Mare; Vincenzo Cuomo: Governo del territorio, Patrimonio; Andrea Morniroli: Politiche sociali, Scuola; Claudia Pecoraro: Ambiente, Politiche abitative, Pari opportunità; Fulvio Bonavitacola: Attività produttive e sviluppo economico; Vincenzo Maraio: Turismo, Promozione del territorio, Transizione digitale; Angelica Saggese: Lavoro, Formazione; Ninni Cutaia: Cultura, Eventi, Personale; Fiorella Zabatta: Politiche giovanili, Sport, Protezione civile, Biodiversità, Politiche di riforestazione, Pesca e acquacoltura, Tutela degli animali; Maria Carmela Serluca: Agricoltura. Il presidente riserva a sé le materie della Sanità, del Bilancio, dei fondi nazionali ed europei, nonché le restanti non assegnate.

