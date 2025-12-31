Il governatore tiene per sé le deleghe su Sanità, Bilancio, fondi nazionali ed europei, nonché le restanti non assegnate
Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha nominato la nuova Giunta regionale. Lo si legge in una nota del governatore, con indicazione dei nomi e le rispettive deleghe.
“Ringrazio le forze politiche e civiche per il confronto e il contributo alla formazione della Giunta. Siamo pronti per lavorare al servizio dei cittadini campani mettendo in campo esperienza, professionalità e competenze, cura e attenzione per il territorio, ascolto dei bisogni delle persone. Affronteremo questo incarico con responsabilità e con l’impegno massimo che i cittadini e questa straordinaria regione meritano. È solo con il lavoro di squadra che potremo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, nell’interesse esclusivo della comunità.Auguro buon lavoro a tutti i componenti della Giunta regionale. Colgo l’occasione anche per augurare a tutti i cittadini campani un felice anno nuovo”, riferisce il presidente Fico.
La 'squadra' di Fico alla Regione è così composta. Mario Casillo, vicepresidente: Trasporti, Mobilità, Mare; Vincenzo Cuomo: Governo del territorio, Patrimonio; Andrea Morniroli: Politiche sociali, Scuola; Claudia Pecoraro: Ambiente, Politiche abitative, Pari opportunità; Fulvio Bonavitacola: Attività produttive e sviluppo economico; Vincenzo Maraio: Turismo, Promozione del territorio, Transizione digitale; Angelica Saggese: Lavoro, Formazione; Ninni Cutaia: Cultura, Eventi, Personale; Fiorella Zabatta: Politiche giovanili, Sport, Protezione civile, Biodiversità, Politiche di riforestazione, Pesca e acquacoltura, Tutela degli animali; Maria Carmela Serluca: Agricoltura. Il presidente riserva a sé le materie della Sanità, del Bilancio, dei fondi nazionali ed europei, nonché le restanti non assegnate.