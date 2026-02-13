circle x black
Scioperi trasporto aereo, Salvini precetta: "Garantire diritto alla mobilità durante le Olimpiadi"

Il Mit in una nota: "Milano-Cortina 2026 è un evento straordinario di rilevanza planetaria"

L'aeroporto di Linate (Fotogramma/Ipa)
13 febbraio 2026 | 12.33
Redazione Adnkronos
Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, "preso atto delle indicazioni della Commissione di Garanzia Sciopero e della determinazione dei sindacati rispetto alle agitazioni del settore aereo proclamati durante le Olimpiadi e le Paralimpiadi, ha deciso di precettare. Pur comprendendo le rivendicazioni dei lavoratori, Salvini condivide la necessità di garantire il diritto alla mobilità anche nei giorni 16 febbraio e 7 marzo, soprattutto perché Milano-Cortina 2026 è un evento straordinario di rilevanza planetaria. L’auspicio del ministro è che non vengano interrotte le trattative tra aziende e lavoratori, augurandosi una soddisfacente intesa tra le parti". E' quanto si legge in una nota del Mit.

