Francia, gruppo di sciatori travolto da valanga: tre morti in Savoia

E' accaduto in un'area fuori pista nella stazione sciistica di Val d'Isere

Elisoccorso (Fotogramma/Ipa)
13 febbraio 2026 | 16.17
Redazione Adnkronos
Tre sciatori sono morti a causa di una valanga in un'area fuori pista nella stazione sciistica di Val d'Isere, in Savoia. Lo ha annunciato la stazione sciistica situata sulle Alpi francesi.

La valanga ha travolto sei sciatori, quattro dei quali erano accompagnati da una guida professionista. "Nonostante la risposta rapida dei soccorsi, tre persone sono morte. Erano tutte dotate di sistemi di ricerca delle vittime di valanghe", secondo un comunicato.

Il rischio valanghe nella zona è attualmente molto elevato (4/5), ha sottolineato la stazione sciistica, esortando gli sciatori a rimanere nelle zone indicate come sicure.

