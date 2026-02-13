circle x black
Francia, polizia spara a uomo armato di coltello all'Arc de Triomphe

L'uomo è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito: aveva minacciato gli agenti durante cerimonia al Milite Ignoto

Omaggio al milite ignoto all'Arc de Triophe - Ipa
13 febbraio 2026 | 20.22
Redazione Adnkronos
La polizia francese ha sparato a un uomo armato di coltello sotto l'Arc de Triomphe, dopo che il sospettato avrebbe minacciato gli agenti impegnati in un servizio cerimoniale presso il celebre monumento parigino. Lo ha riferito una fonte della polizia all'agenzia Afp, precisando che l'uomo è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito mentre minacciava gli agenti che stavano riaccendendo la fiamma sulla tomba del Milite Ignoto. La Procura nazionale antiterrorismo francese ha annunciato di aver assunto la gestione del caso.

