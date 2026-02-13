L'uomo è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito: aveva minacciato gli agenti durante cerimonia al Milite Ignoto

La polizia francese ha sparato a un uomo armato di coltello sotto l'Arc de Triomphe, dopo che il sospettato avrebbe minacciato gli agenti impegnati in un servizio cerimoniale presso il celebre monumento parigino. Lo ha riferito una fonte della polizia all'agenzia Afp, precisando che l'uomo è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito mentre minacciava gli agenti che stavano riaccendendo la fiamma sulla tomba del Milite Ignoto. La Procura nazionale antiterrorismo francese ha annunciato di aver assunto la gestione del caso.