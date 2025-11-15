circle x black
Cerca nel sito
 

Giulia De Lellis, l'allattamento post gravidanza: "Sono stata sfigata"

Il racconto dell'influencer sui social

Giulia De Lellis - fotogramma/ipa
Giulia De Lellis - fotogramma/ipa
15 novembre 2025 | 18.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Giulia De Lellis ha raccontato sui social com'è andato l'allattamento post gravidanza. L'influencer diventata da poco mamma della piccola Priscilla, nata dall'amore con il rapper Tony Effe, ha confidato di essere stata "sfortunata" e di aver allattato la sua bambina per poche settimane.

"Io sono stata proprio sfigata, ve l’avevo mezzo accennato, con l’allattamento. Ho avuto una mastite devastante, purtroppo il latte mi è andato via subito dopo. Quindi non è che ho allattato tantissimo, neanche un mese, tra una cosa e l’altra", ha spiegato De Lellis. L'influencer infatti aveva raccontato di aver avuto una febbre da mastite, un'infiammazione al seno comune nel post partum: "Sono rimasta a letto una settimana con 39 di febbre".

Un argomento delicato, quello dell'allattamento, che le sta molto a cuore: "L’allattamento è un argomento immenso di cui si parla ancora poco secondo me. Forse perché ogni storia è estremamente personale e parlarne è molto complicato".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
giulia de lellis allattamento giulia de lellis tony effe priscilla de lellis
Vedi anche
Roma, assessore sardo inciampa e sfonda vetrata di Sironi al Mimit: ecco il momento della caduta - Video
La Russa scaramantico: "Scudetto Inter? Tiè" - Video
Italia, La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a uno spettatore che fischia" - Video
Sanremo, Jovanotti: "Quest'anno non ci sarò. Conduttore? Solo con Fiorello" - Video
Formula 1, Benetton: "Un rientro nel circus? Niente di concreto, ma attenti a sport" - Video
Proteste pro Gaza prima di Italia-Israele, Piantedosi: "Per Amnesty violazioni a corteo Udine? Pietoso rovesciare verità" - Video
"Scudetto alla Roma?": D'Alema non si trattiene e fa gli scongiuri - Video
Fiorello e Biggio, videoclip tutto da ridere sulle note di 'Mi fanno male i capelli'
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza