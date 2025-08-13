circle x black
Cerca nel sito
 

Giulia De Lellis e Tony Effe, fuga romantica in Puglia in attesa di... Priscilla

L'influencer e il rapper romano sono in attesa della loro prima figlia

Tony Effe e Giulia De Lellis - Fotogramma/IPA
Tony Effe e Giulia De Lellis - Fotogramma/IPA
13 agosto 2025 | 15.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sole, relax e dolce attesa. Giulia De Lellis e Tony Effe si stanno godendo una pausa romantica in Puglia, a poche settimane dalla nascita della loro prima figlia, Priscilla, attesa per la fine di agosto. La coppia ha scelto Savelletri, in provincia di Brindisi, per una breve fuga dagli impegni di lavoro.

I due hanno alloggiato in un resort di lusso, dove Tony Effe ha approfittato della vacanza per dedicarsi a una delle sue più grandi passioni, il golf. Giulia, invece, ha preferito il relax lasciandosi coccolare dal mare, dalle spiagge e dai sapori pugliesi. Raramente i due condividono foto social che riguardano la loro relazione, piuttosto preferiscono mantenere un profilo piuttosto riservato.

Ma recentemente, è stata proprio l'influencer da 5,5 milioni di follower su Instagram a svelare alcuni dettagli sulla gravidanza e sulla relazione con il rapper. "La mia gravidanza sta andando nei migliori dei modi, sto benissimo. Mi sento fortunata e non è scontato. Sono molto felice perché è stata una gravidanza desiderata, cercata, voluta, volutissima", ha detto Giulia De Lellis.

L'influencer ha rivelato di aver voluto aspettare il momento giusto, nonostante il compagno fosse pronto già da tempo: "Fosse stato per il mio ragazzo, penso dopo i 2 o 3 mesi già potevamo iniziare ad avere un bambino, io ho preferito far passare delle situazioni, prenderci una casa un po' più grande", ha raccontato. La bambina si chiamerà Priscilla, nome scelto proprio dal rapper romano: "Significa antica, qualcosa di estremamente nobile e importante. Sono completamente innamorata del suo nome. Quando lui mi ha detto questo nome io mi sono innamorata di nuovo di lui. Il modo in cui me l'ha detto mi ha fatta emozionare", ha spiegato.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
tony effe giulia de lellis giulia de lellis incinta
Vedi anche
Appicca incendio in Irpinia, 58enne incastrato da telecamere - Video
News to go
Inflazione, carrello della spesa sempre più caro: +3,2% a luglio
Francia, l'ultimo strillone di Parigi decorato da Macron: il suo racconto al Tg1
Trump 'regala' l'Alaska a Putin: "Venerdì lo vedo in Russia" - Video
Incendio sull'A1, a fuoco ruota cisterna Gpl: le immagini - Video
News to go
Vacanze estate 2025, fuga dall'afa: boom turisti in montagna
News to go
Al-Jazeera: "Uccisi a Gaza 5 nostri reporter"
News to go
Tassa di soggiorno, ricavi in salita nel 2024
News to go
Crescono i casi di 'sharenting' in Italia e aumentano le denunce tra genitori separati
News to go
Anziani al volante, allo studio una stretta sulle patenti
News to go
Lotteria Italia, oltre 32 milioni di euro di premi 'dimenticati' dal 2002 a oggi
News to go
Shein, multa dell'Antitrust da 1 milione di euro


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza