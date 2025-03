Tony Renis dedica in un video degli auguri speciali a Mina, in occasione degli 85 anni che la Tigre di Cremona compirà domani. Il cantautore e produttore, al pianoforte, intona una versione di 'Happy Birthday' riarrangiata per l'occasione mentre sul video scorrono tante foto che li ritraggono insieme negli anni 60 e 70. Sul finale Renis, dopo gli auguri veri e propri, intona 'Grande, grande, grande', il brano del 1971 scritto da Renis con Alberto Testa e portato al grande successo da Mina.