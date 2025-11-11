circle x black
Gli 'Oscar' di Papa Leone XIV, tra i film preferiti c'è Benigni

Sabato il Pontefice incontra il mondo del cinema

Papa Leone
11 novembre 2025 | 18.24
Redazione Adnkronos
Papa Leone XIV ha 4 film preferiti e li svela in un video diffuso su Instagram da Variety. Il Pontefice, in vista dell'incontro con il mondo del cinema che si svolgerà sabato prossimo in Vaticano, sceglie il suo poker al cinema

Papa Prevost, in attesa di incontrare attori e registi, annuncia i titoli delle opere preferite. Nell'elenco 'da Oscar' c'è anche spazio per l'Italia e in particolare per Roberto Benigni con La vita è bella. I 4 film prediletti per Papa Leone XIV sono La vita è meravigliosa (1946) di Frank Capra "con Jimmy Stewart", sottolinea il Pontefice. Quindi Tutti insieme appassionatamente (1965) di Robert Wise con Julie Andrews. Gente Comune, "l'anno è il 1980". Il film di Robert Redford aveva come "stelle Donald Sutherland e Mary Tyler Moore". Per finire, appunto, La vita è bella (1997) di Roberto Benigni.

